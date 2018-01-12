Поклонники пришли в восторг от груди Анны Седоковой

Новый снимок бывшей участницы «ВИА Гра» безумно порадовал фанатов. На нем девушка запечатлена в обтягивающем длинном платье черного цвета, которое замечательно выделяет идеальную фигуру красотки, а открытое декольте подчеркивает ее привлекательную грудь. На фотографии актриса мило и кокетливо улыбается, тем самым создавая благоприятное настроение для всех зрителей данного снимка.А еще звезда сообщила, что в конце ушедшего года она вместе со своей командой успела снять видеоролик на песню, из ее альбома. Также добавила, что видеоклип на данном этапе находится на фотомонтаже.Пользователи наперебой стали засыпать любимицу комплиментами, о том, как прекрасно она выглядит, насколько очаровательна и ослепительна. Мамочка троих детей, как всегда, безупречна. Этот снимок за короткий промежуток времени набрал около 9 тысяч лайков и столько же восторженных отзывов.