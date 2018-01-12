Анна Семенович чуть не стала жертвой крокодила во время отдыха на Бали

Не все звезды могут спокойно отдохнуть в экзотических уголках планеты и тоже подвергаются аналогичным ситуациям во время нападения местных животных. Исполнительница спокойно плавала в бассейне в расслабленном состоянии и даже представить себе не могла, что туда может заползти страшная особь.Анна Семенович выскочила из воды с криками и прервала отдых своих соседей. Она шутливо отметила, что крокодил тоже перепугался, хотя собирался укусить ее за пятую точку. Артистка сообщила фанатам, что во время съемок никто не пострадал кроме друзей, восстанавливающих свой слух.