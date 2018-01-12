АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Тутанхамона: Жертвами мертвого фараона с генами кавказских народов стали 22 человека
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Анна Семенович чуть не стала жертвой крокодила во время отдыха на Бали
Поклонники певицы заметили в Instagram ролик, посвященный последним событиям на Бали. Анна Семенович чуть не стала жертвой крокодила во время отдыха и решила показать сюжет людям.

Не все звезды могут спокойно отдохнуть в экзотических уголках планеты и тоже подвергаются аналогичным ситуациям во время нападения местных животных. Исполнительница спокойно плавала в бассейне в расслабленном состоянии и даже представить себе не могла, что туда может заползти страшная особь.

Анна Семенович чуть не стала жертвой крокодила во время отдыха на Бали


Анна Семенович выскочила из воды с криками и прервала отдых своих соседей. Она шутливо отметила, что крокодил тоже перепугался, хотя собирался укусить ее за пятую точку. Артистка сообщила фанатам, что во время съемок никто не пострадал кроме друзей, восстанавливающих свой слух.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Госдума РФ рассмотрит закон о явке призывников в
Самочувствие знаменитого актера Олега Табакова
Бывшая жена Джигарханяна уверена, что артист
Ученые разработали умный фонарь с Wi-Fi и
ГЛОНАСС получит в следующем году опцию «быстрый
Фальшивый Минздрав предлагает азербайджанцам
Просмотреть все новости