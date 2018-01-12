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Армен Джигарханян не посещает могилу дочери из-за чувства вины
Армен Джигарханян, являющийся известным народным артистом СССР, из-за чувства вины не ходит на могилу своей дочери. Елена – так зовут девушку, погибла от отравления выхлопными газами в возрасте двадцати трёх лет.

Армен Джигарханян не посещает могилу дочери из-за чувства вины

Елена умерла в 1987 году. С тех пор Армен Борисович ни разу не был на её могиле. Об этом сообщила Виталина Цымбалюк-Романовская, являющаяся экс-супругой актера. Во время одного из интервью, она также указала, что когда речь шла о дочери, Джигарханян сильно нервничал.

По словам бывшей жены артиста, он становился более угрюмым будто бы испытывал чувство вины за случившееся. Невзирая на все попытки Виталины пойти на могилу Елены, Армен Борисович отказывался и постоянно уходил от ответа, не комментируя своё решение.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:50
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