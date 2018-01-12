Армен Джигарханян не посещает могилу дочери из-за чувства вины

Елена умерла в 1987 году. С тех пор Армен Борисович ни разу не был на её могиле. Об этом сообщила Виталина Цымбалюк-Романовская, являющаяся экс-супругой актера. Во время одного из интервью, она также указала, что когда речь шла о дочери, Джигарханян сильно нервничал.По словам бывшей жены артиста, он становился более угрюмым будто бы испытывал чувство вины за случившееся. Невзирая на все попытки Виталины пойти на могилу Елены, Армен Борисович отказывался и постоянно уходил от ответа, не комментируя своё решение.