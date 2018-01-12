LG намерена показать в текущем году преемника G7
Компания LG собирается в текущем году презентовать преемника G7. Согласно информации представителей бренда, новая флагманская версия будет обладать безрамочным дисплеем.
Ребрендинг серии G запланировали еще на прошлый год. Но вследствие нескольких премьер в рамках среднего ценового сегмента он был отложен на неопределенный срок. Примечательным является то, что в патентах, а также товарных знаках Соединённых Штатов появились одновременно три гаджета, которые имеют название LG Icon, LG Aicon, LG Aiconn. Представители компании позднее заявили, что они все являются рабочими, вследствие чего в дальнейшем будут изменены.
На сегодняшний день отсутствует пока информация касательно технических характеристик новой флагманской версии. На показанных раньше концептах видно, что устройство должно будет получить безрамочный дисплей с довольно большим разрешением. Премьера модели состоится в начале 2 половины текущего года.
Ребрендинг серии G запланировали еще на прошлый год. Но вследствие нескольких премьер в рамках среднего ценового сегмента он был отложен на неопределенный срок. Примечательным является то, что в патентах, а также товарных знаках Соединённых Штатов появились одновременно три гаджета, которые имеют название LG Icon, LG Aicon, LG Aiconn. Представители компании позднее заявили, что они все являются рабочими, вследствие чего в дальнейшем будут изменены.
На сегодняшний день отсутствует пока информация касательно технических характеристик новой флагманской версии. На показанных раньше концептах видно, что устройство должно будет получить безрамочный дисплей с довольно большим разрешением. Премьера модели состоится в начале 2 половины текущего года.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 18:40