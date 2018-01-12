Саманта Грант обвинила Меган Маркл в нежелании помогать своем отцу

Женщина была возмущена после просмотра снимков, сделанных во время помолвки пары. Тогда Меган Маркл блистала в роскошном дизайнерском изделии от Ralph & Russo, обошедшемся ей в 75000 долларов. Саманта Гранд уверена, что актриса просто стала жадной и не хочет позаботиться о родителе.Мужчина хочет повести дочь к алтарю, но страдает от болей в ноге и вынужден был обратиться к медикам. Однако лечебные процедуры стоят дорого, и у пациента просто нет средств на их оплату. Также родственница не отказывается от своей идеи написать книгу о сводной сестре, где развенчает все сказки, связанные с принцем Гарри и ее любовью.