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Саманта Грант обвинила Меган Маркл в нежелании помогать своем отцу
Во время беседы журналистами родственница Меган Маркл обвинила ее в нежелании помогать своему отцу. Саманта Грант отметила, что невеста члена королевской семьи тратит огромные деньги на наряды, но забыла о существовании обанкротившегося человека.

Женщина была возмущена после просмотра снимков, сделанных во время помолвки пары. Тогда Меган Маркл блистала в роскошном дизайнерском изделии от Ralph & Russo, обошедшемся ей в 75000 долларов. Саманта Гранд уверена, что актриса просто стала жадной и не хочет позаботиться о родителе.

Саманта Грант обвинила Меган Маркл в нежелании помогать своем отцу


Мужчина хочет повести дочь к алтарю, но страдает от болей в ноге и вынужден был обратиться к медикам. Однако лечебные процедуры стоят дорого, и у пациента просто нет средств на их оплату. Также родственница не отказывается от своей идеи написать книгу о сводной сестре, где развенчает все сказки, связанные с принцем Гарри и ее любовью.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:50
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