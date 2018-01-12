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Поклонники подозревают Людмилу Артемьеву и Андрея Смолякова в романтических отношениях
Актриса недавно завела свою страницу в Instagram и уже успела получить много комментариев от поклонников после публикации нового фото. Они подозревают Людмилу Артемьеву и Андрея Смолякова в романтических отношениях и бурно обсуждают такое событие.

В сюжете коллеги стоят, обнявшись, а также Людмила Артемьева заинтриговала подписчиков лаконичной надписью с пожеланием доброго вечера, после чего не удержалась и поставила шутливый смайлик. Они быстро оценили ситуацию и позитивно отнеслись к таким событиям, назвав своих кумиров замечательными личностями.

Поклонники подозревают Людмилу Артемьеву и Андрея Смолякова в романтических отношениях


Некоторые лица уверены, что актриса имеет связь с Андреем Смоляковым, так что о дружбе можно забыть. Многие пользователи сетей интересовались семейным положением звезд и думали, что они поженились. Самые продвинутые особы развенчали все слухи сообщением, что это был кадр из “Преступления”, где актеры играли роли супругов. Премьера сериала была летом, так что многие люди могли его пропустить.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:40
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