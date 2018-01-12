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Toyota рассекретила гибридный суперкар GR Super Sport Concept
Компания Toyota представила концепт гиперкара GR Super Sport Concept, оснащённого гибридной силовой установкой мощностью 1000 лошадиных сил. Презентация автомобиля состоится на автосалоне в Токио.

Toyota рассекретила гибридный суперкар GR Super Sport Concept


Новый гибридный суперкар разработали специалисты спортивного подразделения Gazoo Racing. Под капотом Toyota GR Super Sport Concept установлен 6-цилиндровый битурбированный двигатель от гоночного автомобиля TS050 Hybrid и электрический мотор. В общей сложности силовой агрегат выдаёт 1 000 лошадиных сил.

в интервью с журналистами Шигеки Томояма - Глава Gazoo Racing рассказал, что они намерены разобраться в том, как применять своё ноу-хау в гражданских моделях и в различных гоночных сериях.

Это всё, что на сегодняшний день известно о суперкаре Toyota GR Super Sport Concept. Ранее компания Toyota демонстрировала тизер нового автомобиля, а также сообщала о том, что гиперкар может стать участником заезда «24 часа Нюрбургринга».
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:20
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