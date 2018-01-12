Toyota рассекретила гибридный суперкар GR Super Sport Concept

Новый гибридный суперкар разработали специалисты спортивного подразделения Gazoo Racing. Под капотом Toyota GR Super Sport Concept установлен 6-цилиндровый битурбированный двигатель от гоночного автомобиля TS050 Hybrid и электрический мотор. В общей сложности силовой агрегат выдаёт 1 000 лошадиных сил.в интервью с журналистами Шигеки Томояма - Глава Gazoo Racing рассказал, что они намерены разобраться в том, как применять своё ноу-хау в гражданских моделях и в различных гоночных сериях.Это всё, что на сегодняшний день известно о суперкаре Toyota GR Super Sport Concept. Ранее компания Toyota демонстрировала тизер нового автомобиля, а также сообщала о том, что гиперкар может стать участником заезда «24 часа Нюрбургринга».