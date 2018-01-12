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РФ стала пятой в мире по числу обучающихся в Британии детей
Консалтинговая компания Knight Frank передаёт, что РФ стала пятым государством в мире по количеству обучающихся детей в Великобритании.

РФ стала пятой в мире по числу обучающихся в Британии детей

Их количество за последние 12 лет увеличилось на 77 процентов. В частные школы Великобритании в 2005 году поступили 343 школьника из России. В 2017 году это количество составило 608 единиц. В британских школах в настоящее время учатся около 3 000 россиян. Первое место занимают китайцы – 7 900, второе европейцы – 7 200, третье уроженцы Гонконга – 4 900, четвёртое американцы – 3 500 школьников.

Количество поступающих из РФ за последние года снизилось. Такая тенденция наблюдается в Нигерии, Испании, Малайзии, Таиланде. Вследствие большого количества приезжих школьников, агентствами по недвижимости поднимется стоимость аренды/покупки жилья. За последнее пятилетие рост стоимости жилья в районе 10 самых престижных школ составил 22 - 54%. Цена квартиры составляет 2,4 - 7 млн. фунтов стерлингов.
В мире / Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 18:10
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