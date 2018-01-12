Хейли Уильямс пригласила фанатку выступить с ней на сцене
Недавно на одном из концертов солистка рок-группы «Paramore» Хейли Уильямс пригласила поклонницу выступить вместе с ней на сцене. Фанатка от такой возможности была просто в восторге.
Во время концерта Хейли Уильямс пригласила одну из самых активных фанаток на сцену. Певица заметила девушку в толпе и вручила ей микрофон. Импровизированный караоке-баттл состоялся в среду вечером в одном из штатов Флориды, где коллектив выступал в честь десятилетнего юбилея альбома «Riot!». Девушки перед публикой вместе спели песню «Misery Business».
Фанаты очень рады видеть «Paramore» во Флориде и были просто в восторге от такого шоу. Рок-группа уже откладывала в этом штате два своих концерта, из-за урагана Ирма.
Во время концерта Хейли Уильямс пригласила одну из самых активных фанаток на сцену. Певица заметила девушку в толпе и вручила ей микрофон. Импровизированный караоке-баттл состоялся в среду вечером в одном из штатов Флориды, где коллектив выступал в честь десятилетнего юбилея альбома «Riot!». Девушки перед публикой вместе спели песню «Misery Business».
Фанаты очень рады видеть «Paramore» во Флориде и были просто в восторге от такого шоу. Рок-группа уже откладывала в этом штате два своих концерта, из-за урагана Ирма.