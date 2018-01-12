АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Тутанхамона: Жертвами мертвого фараона с генами кавказских народов стали 22 человека
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Хейли Уильямс пригласила фанатку выступить с ней на сцене
Недавно на одном из концертов солистка рок-группы «Paramore» Хейли Уильямс пригласила поклонницу выступить вместе с ней на сцене. Фанатка от такой возможности была просто в восторге.

Хейли Уильямс пригласила фанатку выступить с ней на сцене

Во время концерта Хейли Уильямс пригласила одну из самых активных фанаток на сцену. Певица заметила девушку в толпе и вручила ей микрофон. Импровизированный караоке-баттл состоялся в среду вечером в одном из штатов Флориды, где коллектив выступал в честь десятилетнего юбилея альбома «Riot!». Девушки перед публикой вместе спели песню «Misery Business».

Фанаты очень рады видеть «Paramore» во Флориде и были просто в восторге от такого шоу. Рок-группа уже откладывала в этом штате два своих концерта, из-за урагана Ирма.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 17:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Госдума РФ рассмотрит закон о явке призывников в
Самочувствие знаменитого актера Олега Табакова
Бывшая жена Джигарханяна уверена, что артист
Ученые разработали умный фонарь с Wi-Fi и
ГЛОНАСС получит в следующем году опцию «быстрый
Фальшивый Минздрав предлагает азербайджанцам
Просмотреть все новости