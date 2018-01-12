Путин заявил про готовность передать Украине военные корабли и самолеты

Владимир Путин отметил, что в 2014 году началась передача военного имущества, а также техники. Несколько эшелонов направили из Крыма на территорию Украины. При этом украинской стороной неоднократно ставился вопрос касательно возврата из Крыма военной техники. По словам Путина российская сторона готова продолжить данный процесс. Глава РФ заметил, что на острове осталась авиационная техника, военные корабли, а также бронетехника.Путин отмечает, что вся данная техника на сегодняшний день находится вся в очень плачевном состоянии. Однако России это уже не касается. Путин заметил, что она в таком состоянии была и раньше и не обслуживалась никем за эти годы. Речь в данном случае идёт в отношении десятков кораблей, и десятков боевых самолетов.