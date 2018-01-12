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В 2018 году в России появится в продаже кроссовер JAC S3
На российском рынке в 2018 году появится в продаже новый китайский кроссовер JAC S3. С моделями бренда JAC россияне уже знакомы, но пока что китайская марка представлена грузовыми и лёгкими коммерческими автомобилями.

В 2018 году в России появится в продаже кроссовер JAC S3


Стоит отметить, что в Росстандарте уже выдали китайскому кроссоверу JAC S3 документы ОТТС. Для российского рынка новинку будут поставлять из Казахстана, где налажено серийное производство кроссовера. Руководство китайского бренда JAC уже давно планирует реализовывать свои легковые автомобили в России.

На российском рынке кроссовер JAC S3 будет реализовываться с атмосферным двигателем объёмом 1,5 литра производительностью 105 лошадиных сил, а также с агрегатом ёмкостью 1,6 литра, выдающим 110 «лошадей». О стоимости и комплектациях новинки станет известно ближе к старту продаж.
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Добавил: Алина Вчера, 17:10
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