В 2018 году в России появится в продаже кроссовер JAC S3

Стоит отметить, что в Росстандарте уже выдали китайскому кроссоверу JAC S3 документы ОТТС. Для российского рынка новинку будут поставлять из Казахстана, где налажено серийное производство кроссовера. Руководство китайского бренда JAC уже давно планирует реализовывать свои легковые автомобили в России.На российском рынке кроссовер JAC S3 будет реализовываться с атмосферным двигателем объёмом 1,5 литра производительностью 105 лошадиных сил, а также с агрегатом ёмкостью 1,6 литра, выдающим 110 «лошадей». О стоимости и комплектациях новинки станет известно ближе к старту продаж.