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Тимати опубликовал фото своей сидящей на шпагате маленькой дочки Алисы
Тимати в своем блоге Instagram обнародовал новую публикацию, на которой его маленькая дочка Алиса садится на шпагат. Девочка на пляже позирует перед камерой и демонстрирует свою растяжку.

Тимати опубликовал фото своей сидящей на шпагате маленькой дочки Алисы

Тимати в рамках Instagram выложил снимок, на котором запечатлено как его дочь Алиса делает шпагат. Публикация дочери Тимати за семнадцать часов сумела собрать более 470 тысяч лайков и свыше 2 тысяч комментариев. На обнародованном снимке девочка сидит на шпагате и трогает мокрый песок.

В комментариях фанаты стали писать, что дочка реп-исполнителя талантливая и очень красивая. Другие поклонники спросили, почему она всегда ходит в трусах. Певец не стал отвечать подписчикам. Фолловеры сравнили Алису с балериной Анастасией Волочковой, которая постоянно демонстрирует шпагат.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 17:00
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