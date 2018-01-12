Тимати опубликовал фото своей сидящей на шпагате маленькой дочки Алисы

Тимати в рамках Instagram выложил снимок, на котором запечатлено как его дочь Алиса делает шпагат. Публикация дочери Тимати за семнадцать часов сумела собрать более 470 тысяч лайков и свыше 2 тысяч комментариев. На обнародованном снимке девочка сидит на шпагате и трогает мокрый песок.В комментариях фанаты стали писать, что дочка реп-исполнителя талантливая и очень красивая. Другие поклонники спросили, почему она всегда ходит в трусах. Певец не стал отвечать подписчикам. Фолловеры сравнили Алису с балериной Анастасией Волочковой, которая постоянно демонстрирует шпагат.