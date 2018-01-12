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Новый Mercedes-Benz GLC350e выйдет в продажу по цене от 70 тысяч долларов
В интернете появилась первая информация касательно нового Mercedes-Benz GLC350e. Его премьера запланирована на 2018 год. Авто будет иметь стоимость в 70 000 долларов.

Новый Mercedes-Benz GLC350e выйдет в продажу по цене от 70 тысяч долларов

Сейчас в Европе уже продают версию GLC350e 4Matic, имеющую отличия от будущей модели. Версия 2018 модельного года получит 120-сильный мотор с электрической частью, семиступенчатый вариатор. В Европе продают полностью бензиновое авто с меньшей мощностью. Вес новой версии снизится благодаря использованию облегченных материалов. Батарея электрической силовой установки разместится под салоном. Интерьер транспортного средства отличается наличием большой удобной торпеды с дисплеем, позволяющей контролировать технические процессы в авто и мультимедийной системы.

Авто до первой сотни разгоняется за 6,2 с. Инсайдеры отмечают, что премьера автомобиля назначена на середину 2018 года. Её могут перенести по результатам проводимых дорожных тестирований.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 16:50
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