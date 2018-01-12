В Нидерландах разработали приложение для узаконивания секса

Разработчики считают, что новое приложение, позволит оформить обоюдное согласие на половой акт юридически.В приложении LegalFling кнопка «Согласиться» официально обязывает секс-партнера следовать установленным в профиле пользователя правилам, в число которых входит согласие на видео и фотосьемку, использование разных видов средств контрацепции, ненормативной лексики во время секса, а также возможности применения элементов БДСМ.Для разрешения юридических споров также присутствует кнопка «Отказ». LegalFling работает на основе блокчейна, поэтому все действия будут сохранены.Данная разработка особенно популярна тем, что наделена юридической силой в разрешении каких-либо споров.