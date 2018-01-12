АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Тутанхамона: Жертвами мертвого фараона с генами кавказских народов стали 22 человека
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

В Нидерландах разработали приложение для узаконивания секса
При помощи сервиса LegalFling, отправляющего непосредственно перед близостью запрос на получение подтверждения обоюдного согласия на половой акт, можно узаконить секс с партнером. Данное приложение разработано специалистами в Нидерландах.

В Нидерландах разработали приложение для узаконивания секса


Разработчики считают, что новое приложение, позволит оформить обоюдное согласие на половой акт юридически.

В приложении LegalFling кнопка «Согласиться» официально обязывает секс-партнера следовать установленным в профиле пользователя правилам, в число которых входит согласие на видео и фотосьемку, использование разных видов средств контрацепции, ненормативной лексики во время секса, а также возможности применения элементов БДСМ.

Для разрешения юридических споров также присутствует кнопка «Отказ». LegalFling работает на основе блокчейна, поэтому все действия будут сохранены.

Данная разработка особенно популярна тем, что наделена юридической силой в разрешении каких-либо споров.
В мире / Технологии
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 16:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Госдума РФ рассмотрит закон о явке призывников в
Самочувствие знаменитого актера Олега Табакова
Бывшая жена Джигарханяна уверена, что артист
Ученые разработали умный фонарь с Wi-Fi и
ГЛОНАСС получит в следующем году опцию «быстрый
Фальшивый Минздрав предлагает азербайджанцам
Просмотреть все новости