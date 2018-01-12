В Нидерландах разработали приложение для узаконивания секса
При помощи сервиса LegalFling, отправляющего непосредственно перед близостью запрос на получение подтверждения обоюдного согласия на половой акт, можно узаконить секс с партнером. Данное приложение разработано специалистами в Нидерландах.
Разработчики считают, что новое приложение, позволит оформить обоюдное согласие на половой акт юридически.
В приложении LegalFling кнопка «Согласиться» официально обязывает секс-партнера следовать установленным в профиле пользователя правилам, в число которых входит согласие на видео и фотосьемку, использование разных видов средств контрацепции, ненормативной лексики во время секса, а также возможности применения элементов БДСМ.
Для разрешения юридических споров также присутствует кнопка «Отказ». LegalFling работает на основе блокчейна, поэтому все действия будут сохранены.
Данная разработка особенно популярна тем, что наделена юридической силой в разрешении каких-либо споров.
Разработчики считают, что новое приложение, позволит оформить обоюдное согласие на половой акт юридически.
В приложении LegalFling кнопка «Согласиться» официально обязывает секс-партнера следовать установленным в профиле пользователя правилам, в число которых входит согласие на видео и фотосьемку, использование разных видов средств контрацепции, ненормативной лексики во время секса, а также возможности применения элементов БДСМ.
Для разрешения юридических споров также присутствует кнопка «Отказ». LegalFling работает на основе блокчейна, поэтому все действия будут сохранены.
Данная разработка особенно популярна тем, что наделена юридической силой в разрешении каких-либо споров.
В мире / Технологии
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 16:40