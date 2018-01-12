В Подмосковье женщина пожаловалась сотрудникам органов на громкий секс соседей

Пострадавшая особа из Красногорского района утверждает, что каждый раз перед полуночью люди начинают бурно заниматься интимной жизнью, и их крики разносятся по дому до 01:00. Такие бодрствования мешают женщине нормально уснуть, но во время попыток лично найти источник проблемы, ей этого сделать не удалось.Потому жертва соседей решила прибегнуть к помощи полиции, чтобы она смогла найти виновников нарушения тишины. Их ждут штрафные санкции, а пока проводится расследование, и устанавливаются причины возникновения инцидента.