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В Подмосковье женщина пожаловалась сотрудникам органов на громкий секс соседей
В Подмосковье сотрудники органов получили заявление от местной жительницы. Женщина пожаловалась на громкий секс соседей и просит принять соответствующие меры.

Пострадавшая особа из Красногорского района утверждает, что каждый раз перед полуночью люди начинают бурно заниматься интимной жизнью, и их крики разносятся по дому до 01:00. Такие бодрствования мешают женщине нормально уснуть, но во время попыток лично найти источник проблемы, ей этого сделать не удалось.

В Подмосковье женщина пожаловалась сотрудникам органов на громкий секс соседей


Потому жертва соседей решила прибегнуть к помощи полиции, чтобы она смогла найти виновников нарушения тишины. Их ждут штрафные санкции, а пока проводится расследование, и устанавливаются причины возникновения инцидента.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 15:50
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