В Подмосковье женщина пожаловалась сотрудникам органов на громкий секс соседей
В Подмосковье сотрудники органов получили заявление от местной жительницы. Женщина пожаловалась на громкий секс соседей и просит принять соответствующие меры.
Пострадавшая особа из Красногорского района утверждает, что каждый раз перед полуночью люди начинают бурно заниматься интимной жизнью, и их крики разносятся по дому до 01:00. Такие бодрствования мешают женщине нормально уснуть, но во время попыток лично найти источник проблемы, ей этого сделать не удалось.
Потому жертва соседей решила прибегнуть к помощи полиции, чтобы она смогла найти виновников нарушения тишины. Их ждут штрафные санкции, а пока проводится расследование, и устанавливаются причины возникновения инцидента.
Пострадавшая особа из Красногорского района утверждает, что каждый раз перед полуночью люди начинают бурно заниматься интимной жизнью, и их крики разносятся по дому до 01:00. Такие бодрствования мешают женщине нормально уснуть, но во время попыток лично найти источник проблемы, ей этого сделать не удалось.
Потому жертва соседей решила прибегнуть к помощи полиции, чтобы она смогла найти виновников нарушения тишины. Их ждут штрафные санкции, а пока проводится расследование, и устанавливаются причины возникновения инцидента.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 15:50