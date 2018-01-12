АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Тутанхамона: Жертвами мертвого фараона с генами кавказских народов стали 22 человека
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Жена Никиты Преснякова Алена Краснова продемонстрировала прекрасную фигуру и роскошные волосы
Алена Краснова похвалилась своей идеальной фигурой и длинными роскошными волосами на свежем снимке. В настоящее время она со своим мужем Никитой Пресняковым расслабляется на заслуженном отдыхе на Бали, после тяжелых трудовых будней.

Жена Никиты Преснякова Алена Краснова продемонстрировала прекрасную фигуру и роскошные волосы


По заверениям самой красотки вначале они хотели провести отпуск в Дубай, но возникли проблемы с документами и именно поэтому их выбор пал на Бали. Влюбленные остановились в дорогущем отеле, в котором имеется собственный бассейн. Кроме этого супруги Пресняковы не переставая ходят на экскурсии и посещают достопримечательности, в то время как другие знаменитости предпочитают греться на солнышке и плавать в воде. С уверенность можно отметит, что пара отдыхает активно.

Сама девушка очень довольна собой и своим внешним видом, что даже после зимних праздников ей удалось не набрать ни одного лишнего килограмма. Она сообщила, что кушала в меру и только полезные продукты, благодаря чему сейчас находится в прекрасной форме.

Подписчики по достоинству оценили подтянутое тело красотки и шикарные волосы. Фотография за очень короткий промежуток времени насобирала около 13 тысяч лайков и столько же восторженных отзывов. Мужчины не скупились на комплименты и признания в любви.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 16:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Госдума РФ рассмотрит закон о явке призывников в
Самочувствие знаменитого актера Олега Табакова
Бывшая жена Джигарханяна уверена, что артист
Ученые разработали умный фонарь с Wi-Fi и
ГЛОНАСС получит в следующем году опцию «быстрый
Фальшивый Минздрав предлагает азербайджанцам
Просмотреть все новости