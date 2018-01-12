АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Тутанхамона: Жертвами мертвого фараона с генами кавказских народов стали 22 человека
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

На выставке CES-2018 представлен китайский электромобиль Xpeng G3
На выставке CES-2018 представили китайский электромобиль Xpeng G3. Новинка Xpeng G3 была представлена наряду с большим количеством новых электрокаров.

На выставке CES-2018 представлен китайский электромобиль Xpeng G3


Электромобиль Xpeng G3 оснащён панорамным лобовым стеклом, которым напоминает Tesla Model X, а на крыше находится камера, которая помогает пассажирам наслаждаться обзором. В салоне электрокара установлена современная мультимедийная система с сенсорным экраном и приборная панель. Также китайский электрокар оснащён двумя фронтальными камерами, четырьмя боковыми, а также несколько объективов установлены внутри машины. К тому же электромобиль оснащён многочисленными радарами.

О технических характеристиках Xpeng G3 информации пока нет, но в скором времени она должна появиться, так как вечной текущего года китайские производители свою новинку планируют вывести на рынок.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 16:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Госдума РФ рассмотрит закон о явке призывников в
Самочувствие знаменитого актера Олега Табакова
Бывшая жена Джигарханяна уверена, что артист
Ученые разработали умный фонарь с Wi-Fi и
ГЛОНАСС получит в следующем году опцию «быстрый
Фальшивый Минздрав предлагает азербайджанцам
Просмотреть все новости