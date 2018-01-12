На выставке CES-2018 представлен китайский электромобиль Xpeng G3

Электромобиль Xpeng G3 оснащён панорамным лобовым стеклом, которым напоминает Tesla Model X, а на крыше находится камера, которая помогает пассажирам наслаждаться обзором. В салоне электрокара установлена современная мультимедийная система с сенсорным экраном и приборная панель. Также китайский электрокар оснащён двумя фронтальными камерами, четырьмя боковыми, а также несколько объективов установлены внутри машины. К тому же электромобиль оснащён многочисленными радарами.О технических характеристиках Xpeng G3 информации пока нет, но в скором времени она должна появиться, так как вечной текущего года китайские производители свою новинку планируют вывести на рынок.