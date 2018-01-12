Юная актриса Екатерина Старшова из «Папиных дочек» желает украсть булочку с сыром

Актриса всеми известного комедийного сериала высказала это в таком тоне, что все кто ее окружал, хохотали от души. Подписчики пересматривали видео десятки раз, и не могли остановить заливистый смех. Фанаты наперебой начали делиться с актрисой, что тоже обожают булочки с сыром, а некоторые изъявили желание напрямую встретиться с красоткой.Фолловеры начали без умолку расхваливать свою любимицу и даже сравнили с «Зайкой», поскольку носик девушки аналогичен пуговке. А еще подметили, что это видео можно смотреть вечно.Выложенный видеоролик насобирал за короткий отрезок времени больше тридцати тысяч лайков и столько же положительных комментариев. Некоторые не сразу понимали, о чем речь, поэтому пересматривали ролик ни один раз, чтобы все понять. В помощь им, нашлись пользователи, которые в обсуждении разъяснили им о желании молодого дарования.