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Юная актриса Екатерина Старшова из «Папиных дочек» желает украсть булочку с сыром
Юная киноактриса Екатерина Старшова, которая играет Полину Васнецову в юмористическом сериале «Папины дочки», поделилась с пользователями видеороликом на своей страничке в социальной сети о том, что хотела бы украсть булочку с сыром. На записи девушка находится в компании своих ровесников, сидящии в огромном зале.

Юная актриса Екатерина Старшова из «Папиных дочек» желает украсть булочку с сыром


Актриса всеми известного комедийного сериала высказала это в таком тоне, что все кто ее окружал, хохотали от души. Подписчики пересматривали видео десятки раз, и не могли остановить заливистый смех. Фанаты наперебой начали делиться с актрисой, что тоже обожают булочки с сыром, а некоторые изъявили желание напрямую встретиться с красоткой.

Фолловеры начали без умолку расхваливать свою любимицу и даже сравнили с «Зайкой», поскольку носик девушки аналогичен пуговке. А еще подметили, что это видео можно смотреть вечно.

Выложенный видеоролик насобирал за короткий отрезок времени больше тридцати тысяч лайков и столько же положительных комментариев. Некоторые не сразу понимали, о чем речь, поэтому пересматривали ролик ни один раз, чтобы все понять. В помощь им, нашлись пользователи, которые в обсуждении разъяснили им о желании молодого дарования.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 16:10
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