Xiaomi продала 1 000 000 смартфонов Redmi 5A за месяц

Redmi 5A представили в 2 вариантах: ПЗУ на 16 и 32 Гб. Стоимость их составляет 6 000 и 7 000 рупий соответственно. Xiaomi Redmi 5A наделили слотом на 2 карты SIM (либо карты MicroSD). Пятидюймовый дисплей имеет разрешающую способность видеостандарта HD. Процессором выступает четырёхядерный Snapdragon 425 (частота 1,4 ГГц). Оболочкой в устройстве выступает система MIUI 9, которая базируется на Android Nougat. На задней панели размещается матрица камеры на тринадцать мегапикселей. Она осуществляет работу с PDAF, а также светодиодной вспышкой.Фронтальную камеру наделили модулем на пять мегапикселей. Смартфон Redmi 5A обладает возможностью подключения к связи, имеющей стандарт Bluetooth, Wi-Fi, 4G VoLTE. Имеет место аудиовыход под джек на 3,5 мм, разъем microUSB. Аккумуляторная батарея устройства имеет ёмкость на 3 000 мАч.