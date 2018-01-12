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Земфира поздравила Ренату Литвинову с днем рождения
Певица Земфира в Instagram поздравила свою подругу Ренату Литвинову с Днем рождения роликом на песню «Про любовь».
Земфира поздравила Ренату Литвинову с днем рождения


Поп и рок-звезда Земфира Рамазанова поздравила в своем аккаунте Instagram актрису и режиссера Ренату Литвинову с днем рождения роликом к песне «Про любовь» (Из к/ф «Последняя сказка Риты»).

Фолловеры присоединились к поздравлению, высказав в комментариях много добрых слов и в адрес именинницы, и в адрес Земфиры.

Земфира и Рената Литвинова стали общаться еще в середине нулевых. Паре сразу стали приписывать слишком близкие отношения. Что на самом деле происходит внутри этой пары, публике остается только догадываться - обе называют друг друга близкими людьми и подругами.

Напомним, что в октябре прошлого года СМИ «поженили» Ренату и Земфиру. Торжество якобы состоялось в Швеции, где разрешены однополые браки. Литвинова опровергла слухи и пообещала наказать лживых журналистов.

Земфира поздравила Ренату Литвинову с днем рождения


Земфира и Литвинова часто сотрудничают. В 2014 году певица представила видео на песню «Жить в твоей голове», режиссером которого выступила Литвинова. До этого Земфира писала саундтрек к нескольким фильмам Литвиновой.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 12:20
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