Земфира поздравила Ренату Литвинову с днем рождения

Поп и рок-звезда Земфира Рамазанова поздравила в своем аккаунте Instagram актрису и режиссера Ренату Литвинову с днем рождения роликом к песне «Про любовь» (Из к/ф «Последняя сказка Риты»).Фолловеры присоединились к поздравлению, высказав в комментариях много добрых слов и в адрес именинницы, и в адрес Земфиры.Земфира и Рената Литвинова стали общаться еще в середине нулевых. Паре сразу стали приписывать слишком близкие отношения. Что на самом деле происходит внутри этой пары, публике остается только догадываться - обе называют друг друга близкими людьми и подругами.Напомним, что в октябре прошлого года СМИ «поженили» Ренату и Земфиру. Торжество якобы состоялось в Швеции, где разрешены однополые браки. Литвинова опровергла слухи и пообещала наказать лживых журналистов.Земфира и Литвинова часто сотрудничают. В 2014 году певица представила видео на песню «Жить в твоей голове», режиссером которого выступила Литвинова. До этого Земфира писала саундтрек к нескольким фильмам Литвиновой.