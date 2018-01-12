АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Тутанхамона: Жертвами мертвого фараона с генами кавказских народов стали 22 человека
EUR 68.06 USD 57.00
Курс валют на 12.01.2018

NASA доказало, что протопланетные диски вокруг звезды не являются доказательством экзопланеты на ее орбите
Когда планетологи впервые обнаружили пятна на пыли и газе вокруг молодых звезд, они думали, что причиной тому могут быть новообразованные планеты могут быть причиной. Но недавнее исследование NASA предполагает, что может быть другое объяснение, которое вообще не связано с планетами.

NASA доказало, что протопланетные диски вокруг звезды не являются доказательством экзопланеты на ее орбите


Планетологи предполагают наличие экзопланет на орбите звезды исходя из изменения цвета и яркости звездного света. Для молодых звезд, часто окруженных дисками пыли и газа, ученые ищут образцы в обломках, такие как кольца, дуги и спирали, которые могут быть вызваны орбитальным миром.



Марк Кухнер, астрофизик в NASA Goddard Space Центр полета в Гринбелте, штат Мэриленд огласил новое исследование, доказывающее, что протопланетные диски могут самогенерироваться, что не может быть достаточным доказательством планеты на орбите звезды. Когда высокоэнергетический УФ-луч света попадает в пылевые зерна, он удаляет электроны. Эти электроны сталкиваются и нагревают соседний газ. Когда газ нагревается, его давление увеличивается, и он захватывает больше пыли, что, в свою очередь, нагревает больше газа. Результирующий цикл, называемый фотоэлектрической неустойчивостью (PeI), может работать в тандеме с другими силами, чтобы создать некоторые из особенностей, которые астрономы ранее связывали с планетами в мусорных дисках.

Моделирование PeI в 2013 году показало, как пыль и газ взаимодействуют для создания колец и дуг, подобных тем, которые наблюдаются вокруг реальной звезды HD 141569A. С учетом радиационного давления модели 2017 показывают, как эти два фактора могут создавать спирали, подобные тем, которые наблюдаются вокруг одной звезды. В то время как планеты могут также вызывать эти закономерности, новые модели показывают, что ученым следует избегать подобных выводов.

Кухнер и его коллеги заявили, что будут продолжать учитывать другие параметры в своих симуляциях, таких как турбулентность и различные типы пыли и газа. Они также намерены моделировать, как эти факторы могут способствовать формированию паттернов вокруг разных типов звезд.
dzen / Технологии / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 12:11
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иван Барзиков и Лиза Полыгалова снова поссорились
Александра Артёмова опровергла слухи о том, что
Американец запечатлел на камеру НЛО во время
Земфира поздравила Ренату Литвинову с днем
Екатерина Стриженова опубликовала фото Михаила
NASA доказало, что протопланетные диски вокруг
Просмотреть все новости