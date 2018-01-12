NASA доказало, что протопланетные диски вокруг звезды не являются доказательством экзопланеты на ее орбите

Планетологи предполагают наличие экзопланет на орбите звезды исходя из изменения цвета и яркости звездного света. Для молодых звезд, часто окруженных дисками пыли и газа, ученые ищут образцы в обломках, такие как кольца, дуги и спирали, которые могут быть вызваны орбитальным миром.Марк Кухнер, астрофизик в NASA Goddard Space Центр полета в Гринбелте, штат Мэриленд огласил новое исследование, доказывающее, что протопланетные диски могут самогенерироваться, что не может быть достаточным доказательством планеты на орбите звезды. Когда высокоэнергетический УФ-луч света попадает в пылевые зерна, он удаляет электроны. Эти электроны сталкиваются и нагревают соседний газ. Когда газ нагревается, его давление увеличивается, и он захватывает больше пыли, что, в свою очередь, нагревает больше газа. Результирующий цикл, называемый фотоэлектрической неустойчивостью (PeI), может работать в тандеме с другими силами, чтобы создать некоторые из особенностей, которые астрономы ранее связывали с планетами в мусорных дисках.Моделирование PeI в 2013 году показало, как пыль и газ взаимодействуют для создания колец и дуг, подобных тем, которые наблюдаются вокруг реальной звезды HD 141569A. С учетом радиационного давления модели 2017 показывают, как эти два фактора могут создавать спирали, подобные тем, которые наблюдаются вокруг одной звезды. В то время как планеты могут также вызывать эти закономерности, новые модели показывают, что ученым следует избегать подобных выводов.Кухнер и его коллеги заявили, что будут продолжать учитывать другие параметры в своих симуляциях, таких как турбулентность и различные типы пыли и газа. Они также намерены моделировать, как эти факторы могут способствовать формированию паттернов вокруг разных типов звезд.