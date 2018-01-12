Ученые выяснили, что сидячий образ жизни приводит к образованию висцерального жира

Исследование показывает, что сидение имеет еще более пагубный эффект для тех, кто не занимается физическими нагрузками.Новое исследование возглавил д-р Джо Хенсон, научный сотрудник Университета Лестера в Соединенном Королевстве, ученый прокомментировал: «Мы знаем, что длительные периоды сидения – это фактор риска возникновения хронических заболеваний, например, диабета второго типа и сердечных недуг. Количество жира, осажденного вокруг внутренних органов, также может предрасполагать к этим заболеваниям».Как было показано в предыдущем исследовании, висцеральный жир в брюшной полости повышает риск сердечных заболеваний.Ученые обнаружили, что чем больше времени участники исследования проводили в течение дня сидя, тем больше висцерального и брюшного жира у них появлялось, особенно вокруг печени.Важно отметить, что данная закономерность наиболее актуальна для тех, кто не следовал рекомендациям общественного здравоохранения об еженедельных 150 минутах физической активности средней интенсивности. Эксперты советуют не забывать о физических нагрузках, ведь упражнения снижают уровень жира и риск возникновения различных заболеваний.