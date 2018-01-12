Ясновидящая предсказала, что Ксения Собчак не станет президентом, но получит престижную политическую должность

Филатова сообщила, что бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" обладает очень сильным ангелом-хранителем, который помогал ей уже не раз. Также она утверждает, что Ксения верит в экстрасенсорику, обращаясь к ведуньям время от времени.Звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала, что Собчак часто ссорится со своим супругом Максимом Виторганом, так как во всём пытается отстаивать свою точку зрения.Что касается намечающихся выборов президента Российской Федерации, то Собчак, по словам Филатовой, выиграть не сможет. Тем не менее после выборов ей поступит заманчивое предложение по работе в политической сфере.2018 год, продолжает колдунья, станет для Ксении очень непростым. Ей придётся столкнуться со значительными преградами как в работе, так и в личной жизни. Однако сильный характер, несгибаемость духа и целеустремлённость помогут ей пережить трудные времена.