Новенький участник "Дома-2" Норман Доманский удивил зрителей разносторонностью в своих умениях и интересах

"Я повар-кондитер, мастер пирсинга (категорически воспрещаю вам делать это), также закончил музыкальную школу, занимался вокалом, увлекаюсь нумизматикой (монеты, медали, боны, банкноты и т.д.)", - гласит часто поста Доманского.

В частности, молодой человек поведал, какими умениями может похвастаться и чем заинтересован сегодня. Как оказалось, парень весьма разнообразен в этом плане.Норман также отметила, что считает себя добрым, старается помогать людям, которые этого заслуживают, и пытается не попадать под негатив, в связи с чем всегда хочет находиться в тех местах, где царят положительные эмоции.При этом Норман сам старается создавать этот позитив: он неплохо умеет ходить на руках и делать некоторые другие вещи, способные заинтересовать и повеселить. Кстати, этим ему хочет заниматься и на телестройке, а не только искать свою вторую половинку.Не забыл Доманской пожелать и всем зрителям найти свою любовь и дела, которые помогут зарядиться положительными эмоциями.