АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Тутанхамона: Жертвами мертвого фараона с генами кавказских народов стали 22 человека
EUR 68.06 USD 57.00
Курс валют на 12.01.2018

Новенький участник "Дома-2" Норман Доманский удивил зрителей разносторонностью в своих умениях и интересах
Новенький участник проекта ТНТ "Дом-2" Норман Доманский, который пока ещё не нашёл свою любовь на периметре, решил немного рассказать о себе.

В частности, молодой человек поведал, какими умениями может похвастаться и чем заинтересован сегодня. Как оказалось, парень весьма разнообразен в этом плане.

Новенький участник "Дома-2" Норман Доманский удивил зрителей разносторонностью в своих умениях и интересах

"Я повар-кондитер, мастер пирсинга (категорически воспрещаю вам делать это), также закончил музыкальную школу, занимался вокалом, увлекаюсь нумизматикой (монеты, медали, боны, банкноты и т.д.)", - гласит часто поста Доманского.

Норман также отметила, что считает себя добрым, старается помогать людям, которые этого заслуживают, и пытается не попадать под негатив, в связи с чем всегда хочет находиться в тех местах, где царят положительные эмоции.

При этом Норман сам старается создавать этот позитив: он неплохо умеет ходить на руках и делать некоторые другие вещи, способные заинтересовать и повеселить. Кстати, этим ему хочет заниматься и на телестройке, а не только искать свою вторую половинку.

Не забыл Доманской пожелать и всем зрителям найти свою любовь и дела, которые помогут зарядиться положительными эмоциями.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:07
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иван Барзиков и Лиза Полыгалова снова поссорились
Александра Артёмова опровергла слухи о том, что
Американец запечатлел на камеру НЛО во время
Земфира поздравила Ренату Литвинову с днем
Екатерина Стриженова опубликовала фото Михаила
NASA доказало, что протопланетные диски вокруг
Просмотреть все новости