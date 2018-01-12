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Новенькая участница "Дома-2" Кристина Раввинская работала аниматором в Турции
Новенькая участница "Дома-2" Кристина Раввинская решила рассказать немного о своём прошлом поклонникам в Instgram, в частности, девушка поведала о работе своей мечты, которую нашла за границей.

Как написала в блоге Кристина, ей всегда хотелось трудиться рядом с морем и песком, и чтобы тёплое солнце ласкало её каждый день. В итоге, что стало для неё настоящим счастьем, сделать это удалось.

Новенькая участница "Дома-2" Кристина Раввинская работала аниматором в Турции

По словам Раввинской, до своего попадания на телестройку, где молодой красотке пока не удаётся найти свою любовь, ей довелось поработать в Турции аниматором.

"Всегда хотела иметь такую работу, чтобы платили за отдых. Только представьте: море, крутой отель, рестораны, дискотеки и много-много новых друзей из разных уголков мира. Было очень круто. Вообще, 2017 год для меня был особенным", - гласит пост Раввинской.

Кристина также добавила, что 2018 год, как ей кажется, будет для неё ещё более богатым на удачи, и призвала всех верить в свою мечту и всегда стремиться к осуществлению даже самых невероятных целей.

Поклонники порадовались за Раввинскую и поблагодарили девушку за отличные советы, не забыв пожелать ей удачи и на реалити-шоу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:49
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