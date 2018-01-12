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Лера Фрост уменьшила размер губ, порадовав поклонников
Бывшая участница телешоу "Дом-2" Лера Фрост уменьшила размер губ, из-за которых постоянно подвергалась насмешкам со стороны хейтеров.

Будучи участницей скандального телешоу, Валерия зарекомендовала себя как девушка, которая чрезмерно много внимания уделяет своей внешности. Накачав губы ботоксом, она стала предметом издевательств со стороны зрителей, но сейчас девушка решила стать более естественной.

Лера Фрост уменьшила размер губ, порадовав поклонников

Стоит сказать, что подписчикам понравилось преображение Фрост, отмечая, что теперь девушка выглядит более привлекательной, чем раньше. Ведь ещё не так давно Фрост сравнивали с трансвеститом, а теперь критиков в разы поубавилось.

Лера Фрост покинула телестройку после очередного голосования, а её возлюбленный Захар Саленко решил последовать за ней. Молодые люди до сих пор живут вместе, уверяя, что вне поля зрения телекамер их отношения заметно укрепились. Лера пытается развиваться в качестве телеведущей и работницы в сфере бьюти-бизнеса. Так, девушка не так давно получила должность генерального директора косметологии в одной из клиник.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:47
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