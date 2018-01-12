Ирина Хакамада поделилась фото с отдыха и призвала всех активно наслаждаться каждым мгновением



«Иногда минутный кайф способен связать все ваши ручьи в единый поток», - добавила Ирина.

Ирина Хакамада в своем аккаунте Instagram опубликовала фотографию с отдыха в Дубае, под которой призвала своих подписчиков наслаждаться активно каждым мгновением, проведенным вне делово реализации и быта.Хакамада считает, что тогда жизнь станет красочной, карьера – вдохновенной, а решения – креативными.Фолловеры поддержали Хакамаду и назвали ее слова мудрыми и «просто аффирмацией для всех».Поклонники в комментариях к фото Ирины восхищаются ее женственностью, красотой и мудростью. Многие признаются, что следят за постами Хакамады, так как ее рекомендации вселяют уверенность и для многих она пример для подражания. Для некоторых уже вот это #хакамадасказала стало ориентиром по определению.Впечатлил подписчиков Ирины ее образ «в красном» на опубликованном фото. Многие оценили ее длинные стройные ноги и заметили, чем она становится старше, тем моложе выглядит.