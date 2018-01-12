АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Тутанхамона: Жертвами мертвого фараона с генами кавказских народов стали 22 человека
EUR 68.06 USD 57.00
Курс валют на 12.01.2018

Ирина Хакамада поделилась фото с отдыха и призвала всех активно наслаждаться каждым мгновением
Ирина Хакамада поделилась фотографией с отдыха в Дубае и призвала всех активно наслаждаться каждым мгновением, проведенным вне деловой реализации и быта.

Ирина Хакамада поделилась фото с отдыха и призвала всех активно наслаждаться каждым мгновением


Ирина Хакамада в своем аккаунте Instagram опубликовала фотографию с отдыха в Дубае, под которой призвала своих подписчиков наслаждаться активно каждым мгновением, проведенным вне делово реализации и быта.

Хакамада считает, что тогда жизнь станет красочной, карьера – вдохновенной, а решения – креативными.

«Иногда минутный кайф способен связать все ваши ручьи в единый поток», - добавила Ирина.


Фолловеры поддержали Хакамаду и назвали ее слова мудрыми и «просто аффирмацией для всех».

Поклонники в комментариях к фото Ирины восхищаются ее женственностью, красотой и мудростью. Многие признаются, что следят за постами Хакамады, так как ее рекомендации вселяют уверенность и для многих она пример для подражания. Для некоторых уже вот это #хакамадасказала стало ориентиром по определению.

Ирина Хакамада поделилась фото с отдыха и призвала всех активно наслаждаться каждым мгновением


Впечатлил подписчиков Ирины ее образ «в красном» на опубликованном фото. Многие оценили ее длинные стройные ноги и заметили, чем она становится старше, тем моложе выглядит.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 11:45
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иван Барзиков и Лиза Полыгалова снова поссорились
Александра Артёмова опровергла слухи о том, что
Американец запечатлел на камеру НЛО во время
Земфира поздравила Ренату Литвинову с днем
Екатерина Стриженова опубликовала фото Михаила
NASA доказало, что протопланетные диски вокруг
Просмотреть все новости