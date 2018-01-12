Звезда "Дома-2" Татьяна Охулкова очаровала Сеть шикарным букетом от тайного поклонника

На фотографии Татьяна продемонстрировала огромный букет красных роз, очаровавший не только её саму, но и подписчиков. Девушки, следящие за обновлениями на странице телезвезды, признались в зависти и пожелали блондинке успехов на фронте отношений.По словам Татьяны, тайный поклонник прислал ей сообщение на телефон, в котором попросил знаменитость принять от него шикарный подарок, и отметил, что она очень красивая девушка. Экс-жительница телестройки ТНТ, в свою очередь, была так очарована, что не смогла отказать.При этом Охулкова, которая не любит общаться с незнакомцами, сперва не стала долго переписываться и с неизвестным ухажёром, нагрубив ему. К слову, после шикарного букета девушка немного подобрела и поспешила позвонить по номеру этого человека, но никто так и не ответил.Многие фанаты теперь рекомендуют Татьяне не упускать свой шанс и дать мужчине возможность добиться её расположения.