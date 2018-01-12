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Звезда "Дома-2" Татьяна Охулкова очаровала Сеть шикарным букетом от тайного поклонника
Бывшая участница "Дома-2" Татьяна Охулкова разместила в Instagram снимок с подарком от тайного поклонника, имя которого пока является тайной для общественности, как и для самой девушки, однако номер её телефона незнакомец уже достал.

На фотографии Татьяна продемонстрировала огромный букет красных роз, очаровавший не только её саму, но и подписчиков. Девушки, следящие за обновлениями на странице телезвезды, признались в зависти и пожелали блондинке успехов на фронте отношений.

Звезда "Дома-2" Татьяна Охулкова очаровала Сеть шикарным букетом от тайного поклонника

По словам Татьяны, тайный поклонник прислал ей сообщение на телефон, в котором попросил знаменитость принять от него шикарный подарок, и отметил, что она очень красивая девушка. Экс-жительница телестройки ТНТ, в свою очередь, была так очарована, что не смогла отказать.

При этом Охулкова, которая не любит общаться с незнакомцами, сперва не стала долго переписываться и с неизвестным ухажёром, нагрубив ему. К слову, после шикарного букета девушка немного подобрела и поспешила позвонить по номеру этого человека, но никто так и не ответил.

Многие фанаты теперь рекомендуют Татьяне не упускать свой шанс и дать мужчине возможность добиться её расположения.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:26
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