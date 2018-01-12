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Ольга Бузова улетела в Таиланд, где отпразднует день рождения
Телеведущая и певица Ольга Бузова отправилась отдыхать в Таиланд, где продолжит восстановление после недавней болезни и отметит день рождения.

Ранее звезда "Дома-2" рассказывала, что собирается отметить свой день рождения 20 января на собственной вилле, которая находится в жарких краях. Тем не менее она не указала точно, что это за страна.

Ольга Бузова улетела в Таиланд, где отпразднует день рождения

Позже выяснилось, что Анна Хилькевич вместе со своей дочерью одним рейсом направлялась с Бузовой, а ведь известно, что актриса собиралась в Таиланд.

Фанаты телеведущей вспомнили, что не так давно Анна Бузова отдыхала в Таиланде, и, возможно, именно на вилле знаменитой родственницы она находилась в то время. Это будет легко проверить, когда Ольга покажет первые фотографии, которые можно будет сравнить затем.

Стоит отметить, что ведущая "Дома-2" опубликовала небольшой ролик, как садится на самолёт, и многим подписчикам показалось, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения, так как её речь была замедленной, а язык немного заплетался. Это дало ненавистникам очередной повод поиздеваться над 31-летней знаменитостью.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:22
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