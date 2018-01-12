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Американец запечатлел на камеру НЛО во время взлета с поверхности Луны
Пользователи сетей увидели новое фото американца Мэтта Беланда, которому удалось запечатлеть на камеру огромный НЛО. Объект был замечен во время взлета с поверхности Луны.

Мужчина обратил внимание на необычный яркий свет спутника Земли, после чего решил сделать снимок, но был поражен, когда на нем показался корабль инопланетян, поднимающийся над небесным телом, чтобы умчаться в космическое пространство. Эксперты подчеркнули, что это не первый случай, когда НЛО замечали в данном месте.

Американец запечатлел на камеру НЛО во время взлета с поверхности Луны


Также вокруг транспорта пришельцев виднелось зеленоватое свечение. Исследователи предполагают, что это могли быть защитные функции аппарата или солнечный свет создал эффект после своего преломления.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:30
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