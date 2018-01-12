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Ольга Рапунцель продала свой автомобиль
Ольга Рапунцель, которая давно мечтала избавиться от Daewoo, подаренного некогда ей мужем, наконец-то сделала это - продала автомобиль бывшей участнице "Дома-2" Кристине Дерябиной.

Как известно, когда-то Дмитрий Дмитренко хотел сделать приятный сюрприз своей любимой женщине и вручил ей иномарку, однако Ольга не смогла прийти в восторг от такого подарка. Как потом призналась телезвезда, она мечтала получить новый и дорогой автомобиль, а не дешёвый и старенький. Daewoo от Дмитрия сильно расстроил Ольгу, в связи с чем долгое время простоял на стоянке, а потом Рапунцель приняла решение продать его.

Ольга Рапунцель продала свой автомобиль

Дерябина, в свою очередь, на автомобиль не жалуется, так как требует от него только езды, а шик салона и отличные динамики в колонках ей не нужны. Впрочем, вскоре девушка планирует передать машину своему супругу, ведь в данный момент катается на нём сама, а мужчине не на чем даже ездить на работу.

Прежде, напомним, Рапунцель и Дмитренко возобновили сожительство на проекте. Теперь супруги вместе ожидают появления первенца. Беременная Ольга уже заявила, что намерена сыграть вторую свадьбу с Дмитрием и обвенчаться с ним.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:09
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