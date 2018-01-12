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Екатерина Стриженова опубликовала фото Михаила Державина и почтила его память трогательным постом
Многие коллеги актера выразило соболезнования после его кончины, и вспоминали моменты из его жизни и творчества. Екатерина Стриженова опубликовала фото Михаила Державина и почтила его память трогательным постом в Instagram.

Актриса отметила, как знаменитость держал ее за руку перед первым дебютом на сцене, после чего они дружили семьями и выступали вместе во время гастролей. Михаил Державин был добрейшим человеком и талантливой личностью, так что жаль, что он покинул зрителей.

Екатерина Стриженова опубликовала фото Михаила Державина и почтила его память трогательным постом


Подписчики Екатерины Стриженовой тоже присоединились к ее словам и написали много хороших слов об ушедшей звезде. Они назвали мэтра светлым и порядочным актером, всегда радующим людей своими яркими образами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:20
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