Екатерина Стриженова опубликовала фото Михаила Державина и почтила его память трогательным постом
Многие коллеги актера выразило соболезнования после его кончины, и вспоминали моменты из его жизни и творчества. Екатерина Стриженова опубликовала фото Михаила Державина и почтила его память трогательным постом в Instagram.
Актриса отметила, как знаменитость держал ее за руку перед первым дебютом на сцене, после чего они дружили семьями и выступали вместе во время гастролей. Михаил Державин был добрейшим человеком и талантливой личностью, так что жаль, что он покинул зрителей.
Подписчики Екатерины Стриженовой тоже присоединились к ее словам и написали много хороших слов об ушедшей звезде. Они назвали мэтра светлым и порядочным актером, всегда радующим людей своими яркими образами.
Актриса отметила, как знаменитость держал ее за руку перед первым дебютом на сцене, после чего они дружили семьями и выступали вместе во время гастролей. Михаил Державин был добрейшим человеком и талантливой личностью, так что жаль, что он покинул зрителей.
Подписчики Екатерины Стриженовой тоже присоединились к ее словам и написали много хороших слов об ушедшей звезде. Они назвали мэтра светлым и порядочным актером, всегда радующим людей своими яркими образами.