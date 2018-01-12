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Ксения Собчак взволновала подписчиков уставшим видом без макияжа
Кандидат на пост президента Российской Федерации Ксения Собчак не страшится показываться народу без макияжа. В своём Instragram она опубликовала подобное фото.

Плотно связав свою жизнь с политикой, Собчак пришлось отказаться от многих благ, которые ранее были в порядке вещей. Теперь бывшая ведущая телешоу "Дом-2" не может себе позволить ходить по салонам красоты.

Ксения Собчак взволновала подписчиков уставшим видом без макияжа

В очередной своей публикации Ксения пожаловалась на хейтеров и конкурентов, которые пытаются её очернить, сочиняя небылицы. Так, она сообщила, что никаких корпоративов не ведёт, ведь всё её время загружено тяжёлой работой: перелёты, встречи с избирателями, контролирование работы штабов.

"Не слушайте провокаторов и врунов. Надоели", - написала Ксения.

Также Собчак прикрепила фото, на котором запечатлена очень уставшей и без макияжа, словно бы доказывая своим видом, что ей сейчас не до веселья, как многие считают.

Фанаты похвалили Ксению за смелость и открытость, ведь в настоящее время мало кто из звёзд отечественного шоу-бизнеса сможет показать своё лицо без косметики.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:59
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