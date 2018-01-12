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Сеть возмутили слухи о том, что Евгений Кузин подарил Александре Артёмовой угнанный автомобиль
В Сети появились слухи о том, что шикарный автомобиль, который Евгений Кузин подарил на Новый год своей жене Александре Артёмовой, числится в угоне.

По предварительным данным, машина, купленная бывшим участником "Дома-2" для жены за три миллиона рублей, сейчас находится не в её власти, так как транспортное средство уже отняли. Что интересно, и прежде подписчики пытались доказать Артёмовой, что иномарка не выглядит новой, в связи с чем ей стоило бы насторожиться.

Сеть возмутили слухи о том, что Евгений Кузин подарил Александре Артёмовой угнанный автомобиль

К слову, Александра не стала верить фолловерами и заявила, что любимый мужчина не мог обмануть её. Вступилась за неё и Виктория Романец, отметившая, что к покупке прилагаются специальные документы, и они, как считает телезвезда, должны быть для всех доказательством новизны авто.

Сеть возмутили слухи о том, что Евгений Кузин подарил Александре Артёмовой угнанный автомобиль

Как известно, недавно Кузин и Артёмова, ставшие некогда победителями проектного конкурса, получили миллион в качестве приза, хоть и должны были организаторы изначально выдать молодым людям квартиру. Вскоре пара показала и брачное свидетельство, после чего начали поговаривать и о беременность Александры, а причиной этому стал новый снимок, где кажется, что у неё увеличился живот.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:52
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