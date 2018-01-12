Эвелина Бледанс растолстела из-за бутербродов

В своем сообщении артистка поделилась, что питается всегда тогда, когда ей хочется и нравится. После этого, она старается делать физические упражнения, для чего посещает спортивный зал, а также в ее рационе большое количество зелени. Но беда Бледанс в том, что она не может прожить ни одного дня без своих любимых бутербродов. После этого девушка поведала о конкурсе среди пользователей на самый интересный бутерброд. Все желающие могут оставлять свои рецепты в комментариях под размещенным постом, а победители в качестве приза смогут пообщаться с ней 24 часа в stories.Многие фанаты поддержали красотку и рассказали, что тоже любят употреблять бутерброды, а еще хот-доги и бургеры. С большим удовольствием многие начали делиться своеобразными рецептами и даже секретами приготовления этих незамысловатых блюд. Как видим у знаменитости много общего со своими поклонниками. Так что девушке придется потрудиться, для того, чтобы выбрать достойных победителей.