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Поклонники раскритиковали стиль Юлии Высоцкой из-за открытой сумки
Сейчас актриса отдыхает в Индии и радует поклонников интересными сюжетами, опубликованными в Instagram. Однако они раскритиковали стиль Юлии Высоцкой из-за открытой сумки, когда увидели новое фото.

На нем звезда позирует перед камерами в платье, дополненном белыми кроссовками и этим предметом, но многие подписчики не поняли, зачем он продолжает держать его в таком виде. Также некоторые лица заметили черные носки и посчитали их дурным тоном, после чего написали много негативных слов о наряде с большим количеством принтов.

Поклонники раскритиковали стиль Юлии Высоцкой из-за открытой сумки


Фанаты посоветовали Юлии Высоцкой не уподобляться другим звездам, следующим непонятной моде. Они подчеркнули, что такой небрежный вид не украшает их кумира, который всегда радовал людей хорошим вкусом. Пользователи сетей посчитали, что сумку открыли воры или туда что-то подбросили, хотя часть поклонников посоветовали артистке не обращать внимания на слова завистников.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:10
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