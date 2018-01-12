Настасья Самбурская удивила поклонников постом о домашнем насилии
Поклонники актрисы раньше были поражены ее внезапной свадьбой с Кириллом Дыцевичем, после чего стали подозревать, что у звездной пары произошел конфликт. Сейчас Настасья Самбурская удивила их постом о домашнем насилии, опубликованном в блоге.
После того, как звезда решила убрать со страницы все фото вместе с супругом, многие фанаты предположили, что скоро появятся известия о разводе. Затем стало известно, что мать актера решила переступить запрет невестки и пообщаться с журналистами, после чего Настасья Самбурская выгнала избранника из дома со скандалом.
Сейчас артистка написала, что не стоит прощать мужчин, поднимающих руку на женщин. Она не понимает, как можно годами терпеть такое издевательство и прикрываться детьми. Знаменитость отметила, что многие дамы просто бояться самоутверждения и принимают такое поведение сильного пола, как норму, хотя важно иметь уважение к себе.
После того, как звезда решила убрать со страницы все фото вместе с супругом, многие фанаты предположили, что скоро появятся известия о разводе. Затем стало известно, что мать актера решила переступить запрет невестки и пообщаться с журналистами, после чего Настасья Самбурская выгнала избранника из дома со скандалом.
Сейчас артистка написала, что не стоит прощать мужчин, поднимающих руку на женщин. Она не понимает, как можно годами терпеть такое издевательство и прикрываться детьми. Знаменитость отметила, что многие дамы просто бояться самоутверждения и принимают такое поведение сильного пола, как норму, хотя важно иметь уважение к себе.