Настасья Самбурская удивила поклонников постом о домашнем насилии

После того, как звезда решила убрать со страницы все фото вместе с супругом, многие фанаты предположили, что скоро появятся известия о разводе. Затем стало известно, что мать актера решила переступить запрет невестки и пообщаться с журналистами, после чего Настасья Самбурская выгнала избранника из дома со скандалом.Сейчас артистка написала, что не стоит прощать мужчин, поднимающих руку на женщин. Она не понимает, как можно годами терпеть такое издевательство и прикрываться детьми. Знаменитость отметила, что многие дамы просто бояться самоутверждения и принимают такое поведение сильного пола, как норму, хотя важно иметь уважение к себе.