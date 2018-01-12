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Настасья Самбурская удивила поклонников постом о домашнем насилии
Поклонники актрисы раньше были поражены ее внезапной свадьбой с Кириллом Дыцевичем, после чего стали подозревать, что у звездной пары произошел конфликт. Сейчас Настасья Самбурская удивила их постом о домашнем насилии, опубликованном в блоге.

После того, как звезда решила убрать со страницы все фото вместе с супругом, многие фанаты предположили, что скоро появятся известия о разводе. Затем стало известно, что мать актера решила переступить запрет невестки и пообщаться с журналистами, после чего Настасья Самбурская выгнала избранника из дома со скандалом.

Настасья Самбурская удивила поклонников постом о домашнем насилии


Сейчас артистка написала, что не стоит прощать мужчин, поднимающих руку на женщин. Она не понимает, как можно годами терпеть такое издевательство и прикрываться детьми. Знаменитость отметила, что многие дамы просто бояться самоутверждения и принимают такое поведение сильного пола, как норму, хотя важно иметь уважение к себе.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00
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