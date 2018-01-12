Ирина Донцова уверена, что должна вернуться на "Дом-2", чтобы помочь своей дочери в отношениях с Алексеем Купиным

"Цель моего возвращения - помочь моим ребятам разобраться в их отношениях. Дело в том, что Майя с Лешей редко бывают на связи и судить о том, что между ними происходит, я могу только по эфирам", - объяснила телезвезда.



Ирина Михайловна считает, что молодой человек напрасно не желает встречаться с ней на "Острове любви", так как у неё достаточно мудрости, чтобы помочь молодым людям пережить непростые времена.В блоге женщина также написала, что не может помочь паре на расстоянии, поскольку связаться с возлюбленными получается очень редко. При этом она уверена, что в данный момент им нужна помощь, потому что сами они не справятся.Прежде, напомним, Купин поинтересовался у своих подписчиков, не хотят ли они снова увидеть родительницу Майи Донцовой на реалити-шоу, отметив, что у него такого желания нет. К слову, нельзя не отметить, что Алексей всегда был в отличных отношениях с матерью своей девушки, считающей его отличным женихом.Как оказалось, многие зрители давно уже мечтают о возвращении Ирины Михайловны на "Дом-2".