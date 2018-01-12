Звезда "Дома-2" Мария Кохно хочет стать брюнеткой

После ухода из проекта, Мария сделала значительные шаги по улучшению своей внешности, но девушка собирается кардинально изменить образ. Именно с этим вопросом она и обратилась к подписчикам в Instagram.Большинство фанатов сходится во мнении, что тёмный цвет волос не подойдёт Марии, поэтому советуют ей остаться при нынешнем стиле, тем более что блондинки сейчас пользуются большой популярностью, что также пойдёт на пользу её карьере.В настоящее время Кохно, кроме того, озадачена поиском спутника жизни, а для этого ей нужно быть максимально привлекательной. Помимо смены цвета волос, девушка подумывает о липосакции щёк, которую в скором времени проведёт. Первоначально она хотела подтягивание кожи на лице, но хирург уговорил Марию ограничиться липосакцией. Последние отношения с Ильёй Яббаровым закончились неудачей, поэтому экс-участнице скандальной телестройки придётся приложить усилия для поиска новой любви.