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Звезда "Дома-2" Мария Кохно хочет стать брюнеткой
Бывшая участница телешоу "Дом-2" Мария Кохно возжелала перекрасить волосы в тёмный цвет, хотя фанаты её знают исключительно как блондинку.

После ухода из проекта, Мария сделала значительные шаги по улучшению своей внешности, но девушка собирается кардинально изменить образ. Именно с этим вопросом она и обратилась к подписчикам в Instagram.

Звезда "Дома-2" Мария Кохно хочет стать брюнеткой

Большинство фанатов сходится во мнении, что тёмный цвет волос не подойдёт Марии, поэтому советуют ей остаться при нынешнем стиле, тем более что блондинки сейчас пользуются большой популярностью, что также пойдёт на пользу её карьере.

В настоящее время Кохно, кроме того, озадачена поиском спутника жизни, а для этого ей нужно быть максимально привлекательной. Помимо смены цвета волос, девушка подумывает о липосакции щёк, которую в скором времени проведёт. Первоначально она хотела подтягивание кожи на лице, но хирург уговорил Марию ограничиться липосакцией. Последние отношения с Ильёй Яббаровым закончились неудачей, поэтому экс-участнице скандальной телестройки придётся приложить усилия для поиска новой любви.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:32
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