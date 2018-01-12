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Ирина Круг рассказал журналистам о сложностях в семье, и упомянула о разводе с супругом
Во время беседы с журналистами певица решила рассказать о сложностях в семье. Ирина Круг также упомянула о разводе с супругом, несмотря на рождение наследника Андрея.

Исполнительница долгое время не хотела иметь новые отношения после смерти Михаила Круга, однако решила оставить его псевдоним для сцены. Она отметила, что прошла сложный путь к успеху, потому что подвергалась нападкам со стороны недоброжелателей, жила на съемной квартире и испытывала финансовые трудности. Однако это не помешало Ирине Круг двигаться дальше и найти нового избранника Сергея Белоусова.

Ирина Круг рассказал журналистам о сложностях в семье, и упомянула о разводе с супругом


Сейчас знаменитость призналась, что из-за разных характеров в ее доме постоянно происходят конфликты. Она уважает супруга за ум, а также прощала многие ошибки, так как была уверена, что вместе все можно преодолеть. Дети всегда поддерживают свою звездную мать и радуют ее своими талантами, но тяжелый период в личной жизни может закончиться разрывом отношений с бизнесменом.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:50
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