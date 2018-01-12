Анфиса Чехова встретилась с наследником Соломоном после долгой разлуки

Звездная пара после развода продолжает поддерживать дружеские отношения и часто проводит время вместе с малышом. Знаменитость призналась, что не держит зла на своего избранника, а сейчас порадовала фанатов сообщением, что ее сын будет жить вместе с нею в Сочи.Он после приезда делился с Анфисой Чеховой своими впечатлениями от посещения родственников экс-супруга, после чего мужчины решили дать маме отдохнуть, и пошли в кафе лакомиться сладостями. Подписчики были в восторге от таких отношений их кумира, а также отметили, что ребенок растет счастливым человеком и не думает о проблемах родителей.