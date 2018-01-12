Алла Пугачева во время съемок новогодней программы пела на крыше отеля с простудой

Все звезды действительно выступали на улице в морозную ночь, а Примадонна сама принимала участие в создании каждого кадра и была довольна полученным результатом. Она не жаловалась на суровые условия работы, как и остальные коллеги, потому что все хотели создать уникальную атмосферу и праздничное настроение.Сотрудники канала поблагодарили Аллу Пугачеву за помощь и были восхищены ее новым хитом. Также продюсер отметил, что с певцами работали профессиональные режиссеры, а перед такими событиями был проведен отбор лучших музыкантов, приглашенных сюда после голосования.