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Алла Пугачева во время съемок новогодней программы пела на крыше отеля с простудой
Во время беседы с журналистами Юрий Аксюта рассказал о съемках новогодней программы. Продюсер Первого канала отметил, что Алла Пугачева тогда была измучена простудой, но несмотря на свое состояние, пела на крыше отеля.

Все звезды действительно выступали на улице в морозную ночь, а Примадонна сама принимала участие в создании каждого кадра и была довольна полученным результатом. Она не жаловалась на суровые условия работы, как и остальные коллеги, потому что все хотели создать уникальную атмосферу и праздничное настроение.

Алла Пугачева во время съемок новогодней программы пела на крыше отеля с простудой


Сотрудники канала поблагодарили Аллу Пугачеву за помощь и были восхищены ее новым хитом. Также продюсер отметил, что с певцами работали профессиональные режиссеры, а перед такими событиями был проведен отбор лучших музыкантов, приглашенных сюда после голосования.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:48
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