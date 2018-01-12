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Ученые научились использовать ГМ-бактерии для окраски джинс
Сотрудниками Калифорнийского университета Беркли найден еще один способ придания джинсам синего цвета. Как альтернатива химического синтеза промышленности на данный момент, послужат возможности генномодифицированных бактерий.

С их помощью учеными произведено вещество - индоксил, преобразующееся под действием глюкозы в индикан. Обладающий возможность полного растворения при попадании в воду, индикан превращается в краситель индиго, необходимый для окрашивания одежды в другой цвет.
Ученые научились использовать ГМ-бактерии для окраски джинс


Причем людьми уже нескольких тысячелетий для покраски вещей используют индиго. Раньше его выделяли из растений тропиков, а сейчас выбрали химический путь, получая ежегодно примерно 45 тыс. тонн индиго.

Новый способ от американских биотехнологов более экологичный, при использовании в окраске джинсовой ткани. Но есть и минус, чтобы изготовить 5 граммов индиго, требуется несколько литров бактерий, что увеличивает стоимость такого производства.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:30
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