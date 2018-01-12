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Супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин чрезмерно увлекся кокосовым молоком
Певица Валерия постоянно радовала поклонников интересными сюжетами, сделанными во время отпуска в ОАЭ. Перед отъездом она решила рассказать о своем супруге Иосифе Пригожине, чрезмерно увлекшимся кокосовым молоком.

Исполнительница опубликовала новое фото в блоге и шутливо отметила, что продюсер не пропускает ни одной тележки, где продается сладкий напиток, а также думает об угоне. Подписчики сразу оценили юмор Валерии и написали в комментариях о пользе и отличном вкусе продукта. Некоторые лица не пробовали кокосовое чудо, так что стали волноваться о здоровье звезды, предупредив о возможности возникновения аллергии.

Супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин чрезмерно увлекся кокосовым молоком


Пользователи сетей поддержали желания Иосифа Пригожина и были рады, что ему пришлась по душе экзотическая кухня. Они написали много комплиментов в адрес своих кумиров, упомянув, что уже соскучились по новым хитам и концертам артистки.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:10
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