Французские ученые разработали модель деформируемых крыльев для самолетов
Французские ученые завершили разработку крыла для воздушных судов с деформируемой конструкцией. Как предполагают специалисты, данная модель позволит более экономичной эксплуатации самолетов. Учеными тулузского института Франции предложено применение материала с функцией памяти формы, что уменьшит аэродинамическое сопротивление самолетного крыла.
В конструкцию крыла самолета заложена возможность деформироваться, что предполагает возможность экономии пассажиров на перелетах. Дополнительно, исследователями задумано сделать самолет похожим на птицу, для этого изменениям подвержена задняя кромка крыла, выполненная в форме перьев, которые используются хищными птицами.
В основу разработки крыла включили набор подвижных элементов, при соблюдении неподвижности аэродинамической плоскости. Для движения данных элементов будут использовать электрические, гидравлические и механические системы. При синхронном противоположном отклонении, подвижными элеронами можно следить и корректировать крен летающих аппаратов.
Ранее уже предлагались подобные технические решения, но серийное производство их не приняло, так как не было достаточно технологичных и долговечных материалов.
В конструкцию крыла самолета заложена возможность деформироваться, что предполагает возможность экономии пассажиров на перелетах. Дополнительно, исследователями задумано сделать самолет похожим на птицу, для этого изменениям подвержена задняя кромка крыла, выполненная в форме перьев, которые используются хищными птицами.
В основу разработки крыла включили набор подвижных элементов, при соблюдении неподвижности аэродинамической плоскости. Для движения данных элементов будут использовать электрические, гидравлические и механические системы. При синхронном противоположном отклонении, подвижными элеронами можно следить и корректировать крен летающих аппаратов.
Ранее уже предлагались подобные технические решения, но серийное производство их не приняло, так как не было достаточно технологичных и долговечных материалов.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:45