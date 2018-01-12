Французские ученые разработали модель деформируемых крыльев для самолетов

В конструкцию крыла самолета заложена возможность деформироваться, что предполагает возможность экономии пассажиров на перелетах. Дополнительно, исследователями задумано сделать самолет похожим на птицу, для этого изменениям подвержена задняя кромка крыла, выполненная в форме перьев, которые используются хищными птицами.В основу разработки крыла включили набор подвижных элементов, при соблюдении неподвижности аэродинамической плоскости. Для движения данных элементов будут использовать электрические, гидравлические и механические системы. При синхронном противоположном отклонении, подвижными элеронами можно следить и корректировать крен летающих аппаратов.Ранее уже предлагались подобные технические решения, но серийное производство их не приняло, так как не было достаточно технологичных и долговечных материалов.