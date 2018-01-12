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Поклонники Юлии Проскуряковой стали переживать за ее здоровье после купания в океане
Певица вместе с избранником Игорем Николаевым на новогодние праздники уехала в Майами, где решила искупаться в океане во время редкого теплого дня. Юлия Проскурякова опубликовала ролик в Instagram, но поклонники стали переживать за ее здоровье.

Они прекрасно знали, что на курорте холодно и идет снег, потому что вместе со звездной парой в этом месте проводили каникулы их коллеги, жалующиеся в сетях на погоду. В сюжете показано, как Юлия Проскурякова стоит на пустом пляже и собирается войти в воду, несмотря на волны. Некоторые подписчики назвали поступок артистки безрассудным, а еще упомянули о медузах, но большинство фанатов написали позитивные комплименты.

Поклонники Юлии Проскуряковой стали переживать за ее здоровье после купания в океане


Люди назвали знаменитость моржом и похвалили за смелость, после чего отметили, как русские девушки могут преодолевать препятствия, если хотят добиться своей цели. Сама она успокоила пользователей сетей и отметила в сообщении, что смогла насладиться солнышком. Недоброжелатели попытались раскритиковать фигуру и купальник певицы, не отреагировавшей на негативные слова в свой адрес.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:00
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