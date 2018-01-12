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Министр Минприроды: самое крупное разведанное месторождение нефти России - Ростовцевское
По данным чиновника из Министерства природных ресурсов Сергея Донского - в минувшем году открыто более полусотни месторождений углеводородов в районах Крайнего Севера, в Оренбургской области и других регионах страны. Из них выделяется по своим запасам - Ростовцевское месторождение на Ямале.

Сергей Донской, руководитель Минприроды страны рассказал о последнем разведанном месторождении нефти на суше. И оно до сих пор остается в не приватизированном фонде, тем самым увеличивая запасной фонд ресурсов России. Оно располагается на Ямале - это Ростовцевское месторождение.

Его запасы специалисты геологоразведки оценивают в 30 млн тонн (т.е. оно находится в категории С1). В настоящее время, по сведениям предоставленным чиновником ведомства, государственных месторождений с прогнозируемой добычей в десяток миллионов тонн и ниже насчитывается более 400.

Министр Минприроды: самое крупное разведанное месторождение нефти России - Ростовцевское
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:55
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