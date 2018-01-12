Министр Минприроды: самое крупное разведанное месторождение нефти России - Ростовцевское

Сергей Донской, руководитель Минприроды страны рассказал о последнем разведанном месторождении нефти на суше. И оно до сих пор остается в не приватизированном фонде, тем самым увеличивая запасной фонд ресурсов России. Оно располагается на Ямале - это Ростовцевское месторождение.Его запасы специалисты геологоразведки оценивают в 30 млн тонн (т.е. оно находится в категории С1). В настоящее время, по сведениям предоставленным чиновником ведомства, государственных месторождений с прогнозируемой добычей в десяток миллионов тонн и ниже насчитывается более 400.