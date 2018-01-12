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Ученые: Стресс становится виновником развития онкологии поджелудочной железы
Американские ученые выяснили, что стресс становится виновником развития онкологии поджелудочной железы. Результаты работ опубликованы в научном журнале.

После проведенных исследований они заметили, как сильные психические нагрузки разрушают орган благодаря негативному действию гормонов. Это приводит к развитию патологического процесса, однако сейчас современная медицина имеет препараты, относящиеся к бета-блокаторам.

Ученые: Стресс становится виновником развития онкологии поджелудочной железы


Благодаря их приему данная категория пациентов может прожить дольше, но после такого открытия специалисты задумались о взаимосвязи между эмоциональными нарушениями психики и раком. Они собираются продолжить работу в таком направлении, чтобы доказать свою теорию.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:55
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