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Анастасия Задорожная во время отдыха игнорирует предупреждения не спать на пляже
Певица перед новогодними праздниками сообщила фанатам, что будет наслаждаться отдыхом на Сейшельских островах. Анастасия Задорожная поделилась с ними красочными фото, а также призналась, что игнорирует предупреждения не спать на пляже.

Исполнительница в восторге от солнечной погоды и теплой воды океана, так что почти целый день проводит в таком месте. Поклонники были встревожены таким желанием Анастасии Задорожной, после чего посоветовали ей не злоупотреблять загаром, так как сейчас нарушен озоновый слой и можно получить неприятные последствия.

Анастасия Задорожная во время отдыха игнорирует предупреждения не спать на пляже


Многие подписчики посоветовали звезде не расставаться с кремом, а если есть ожоги, использовать пантенол или обычную сметану. Также они оценили прекрасный внешний вид артистки, пожелав ей хорошего отдыха перед новыми концертами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:50
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