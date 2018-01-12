Анастасия Задорожная во время отдыха игнорирует предупреждения не спать на пляже

Исполнительница в восторге от солнечной погоды и теплой воды океана, так что почти целый день проводит в таком месте. Поклонники были встревожены таким желанием Анастасии Задорожной, после чего посоветовали ей не злоупотреблять загаром, так как сейчас нарушен озоновый слой и можно получить неприятные последствия.Многие подписчики посоветовали звезде не расставаться с кремом, а если есть ожоги, использовать пантенол или обычную сметану. Также они оценили прекрасный внешний вид артистки, пожелав ей хорошего отдыха перед новыми концертами.