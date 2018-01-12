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Компания «УАЗ» запатентовала «Патриот» в кузове лимузина
Компания «УАЗ» запатентовала производство автомобиля «Патриот» в кузове лимузин. Как отмечают инсайдеры, патент на производство лимузина был утверждён в 2009 году, однако выпуск транспортного средства отложили.

Компания «УАЗ» запатентовала «Патриот» в кузове лимузина


Для тестирования в компании «УАЗ» в своё время создали два лимузина. Один из автомобилей был замечен в Ульяновской области. Второй автомобиль передали на испытательный полигон, однако о результатах тестов ничего не известно.

В сети интернета опубликовали фотографии нескольких концептов, на которых можно рассмотреть, что машина увеличилась в длину и оснащена дополнительными сиденьями. Кузов автомобиля окрашен в чёрный цвет, за счёт чего автомобиль выглядит более строгим. Будет ли компания «УАЗ» производить лимузин пока неизвестно.

Ходят слухи, что автомобиль оснастили слабым мотором, который не соответствует классу и стоимости подобного транспортного средства, а также в салоне автомобиля передняя панель выполнена из пластика низкого качества. В связи с этим выпуск лимузина был отложен.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:20
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